Следком об аресте высокого чина МВД Якутии

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 30 – ч.5 ст. 191 УК РФ (покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, должностное лицо причастно к незаконному обороту драгоценных металлов – промышленного золота – на территории Республики Саха (Якутия), в крупном размере.

29 сентября 2021 года Якутским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и ОРЧ СБ МВД по Республике Саха (Якутия).

Комментарий МВД: Оперативниками собственной безопасности республиканского МВД совместно с региональным УФСБ России пресечена противоправная деятельность в сфере оборота драгоценных металлов.

Сотрудниками регионального УФСБ России и собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) пресечены противоправные действия заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

Предварительно установлена его причастность к незаконной перевозке драгоценного металла – промышленного золота. В случае подтверждения вины он понесет наказание в установленном законом порядке.