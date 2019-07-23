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Зампредседателя правительства РФ в аэропорту Якутска провел совещание по реконструкции ВПП  

19 июля текущего года в рамках Межрегионального совещания “Лидеры цифрового развития РФ”, проведено совещание по вопросу развития транспортной инфраструктуры и развития авиатранспортного комплекса Республики Саха (Якутия) под председательством Заместителя Председателя Правительства России Максима Акимова, заместителя Министра транспорта РФ Алексея Семенова,  Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и профильных ведомств. Генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Сергей Игнатенко доложил участникам совещания информацию о ходе и о сроках реконструкции ИВПП-2, а также о работе подрядчика по реконструкции взлетно-посадочной полосы, которые находятся в исключительном ведении Росавиации и ФГУП АГА (А) и также обозначил существующие проблемы, связанные с эксплуатацией аэродрома на время проведения реконструкции.

Весной текущего года Советом директоров АО “Аэропорт Якутск” утверждена Стратегия развития Аэропорта Якутск до 2032 года. Данная стратегия тесно перекликается со стратегическими направлениями социально-экономического развития РС (Я) и аэропорт «Якутск» является важнейшим звеном в реализации направлений развития республики как основа улучшения качества жизни населения. Республика Саха (Якутия), являясь учредителем ключевого предприятия, обеспечивающего транспортной доступностью население республики, участвует в решении важнейших задач, которые вошли в основу указанной стратегии. Такими задачами являются — реконструкция ИВПП-2 и ИВПП-1, реконструкция международного терминала, оптимизация производственных процессов посредством внедрения цифровых технологий для повышения качества обслуживания пассажиров, модернизация аэродромной инфраструктуры, включая спецтехнику.

Аэропорт «Якутск» является эксплуатантом аэродрома, находящийся в федеральной собственности и на котором в данный момент проводится III очередь I этапа реконструкции ИВПП-2, которая включает в себя технологическое удлинение полосы на 200 метров, работы на реконструированном участке полосы длиной 970 метров, по устройству светосистемы, а также уширение разворота для воздушных судов. Так Заместителю Председателя Правительства Максиму Акимову, доведена информация, что существующий проект реконструкции аэродрома имеет определенные недочеты, связанные с техническими решениями обеспечению регулярности и безопасности полетов. Вице-премьер согласился, что недочеты существуют, и взял под личный контроль корректировку проектных решений для принятия оперативных решений на федеральном уровне. В частности, строительство пандуса, который необходим для приема дальнемагистральных воздушных судов, а также для приема среднемагистральных и региональных ВС без ограничений по метеоусловиям и работе радиотехнических средств посадки, что позволит принимать ВС в зимний период 2020-2021 года без ограничений.

По результатам совещания Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов дал конкретные поручения Министерству транспорта России по оперативному решению вопросов, связанных с реконструкцией ИВПП-2 аэропорта Якутска в целях обеспечения бесперебойного авиасообщения населения Республика Саха (Якутия) в период проведения работ по реконструкции.

Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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