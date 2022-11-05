Зампред правительства Якутии станет замглавы администрации Мариуполя

Заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников в скором времени будет назначен первым заместителем главы администрации Мариуполя. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, представляя его сегодня сотрудникам мэрии города, сообщает dnr-news.ru

«Нужно усилить команду управленцев Мариуполя. В частности, первым замом будет назначен Бердников Дмитрий Викторович — человек, имеющий большой опыт. В свое время он управлял городом Иркутском, был мэром. На данный момент является первым замглавы Республики Саха (Якутия). Уровень понятен», — приводятся слова Пушилина на его сайте.

По словам лидера ДНР, в городах и районах после вхождения в состав России администрации сталкиваются «не с полным пониманием бюджетных процессов».

«Дмитрий Викторович включится в процесс, усилит команду, поможет в целом городу выстоять с теми вызовами, которые есть. Связаны они, конечно, с холодным временем года, с тем, что восстановлению подлежит очень много домов. Проблем остается много несмотря на титанический труд и энергетиков, и газовщиков, и строителей. Тем не менее мы видим, что много людей в городе Мариуполе остаются в сложных условиях», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что в настоящее время «нужны темпы, которые будут выходить за рамки обычной работы».

Бердников родился 24 июля 1966 года в Ангарске Иркутской области. Получил два высших образования по специальностям «теплогазоснабжение и вентиляция» (квалификации «инженер-строитель») и «юриспруденция» (квалификации «юрист»). Работал мастером, прорабом, директором завода, больше 20 лет занимал различные руководящие должности в частных компаниях. В 2015 году стал мэром Иркутска, в 2020 году — первый замгубернатора Иркутской области. С 2021 года — первый зампред правительства Республики Саха (Якутия).

Эту информацию подтвердил глава Якутии на своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

По просьбе федеральных властей и руководства Донецкой Народной Республики Дмитрий Викторович Бердников переходит на работу первым заместителем главы города Мариуполь ДНР. Он будет непосредственно заниматься вопросами восстановления разрушенного укрофашистами города.

У Дмитрия Викторовича огромный опыт в этом деле — при его руководстве после наводнения был обновлен город Тулун Иркутской области. Наша республика не исключение. На посту первого заместителя председателя правительства республики Дмитрий Викторович показал себя как человек дела и опытный руководитель. В кратчайшие сроки под его руководством восстановлено пострадавшее от стихийного бедствия село Бясь-Кюель. Колоссальная работа проведена в части продвижения строительства Ленского моста.

При личном участии Дмитрия Викторовича с опережением темпов велась работа по модернизации объектов образования республики и восстановлению подшефного города Кировское ДНР. Мы с Дмитрием хорошо знаем друг друга с тех пор, как в одно время возглавляли столицы наших субъектов — города Якутск и Иркутск. Уверен, что и на новой должности он справится со всеми стоящими перед ним задачами! От имени всех якутян и себя лично выражаю огромную благодарность Дмитрию Викторовичу за большую работу во благо Якутии!