Зампред Правительства Якутии: Программу по переселению из ветхого жилья начать нужно немедленно

2019 год – не подготовительный этап для новой программы переселения граждан из аварийного жилья, а год её реального старта. В этом году в Якутии должно начаться строительство многоквартирных домов, приобретение квартир на вторичном рынке, выплаты компенсаций.

Для этого муниципальные образования должны максимально ускориться и отработать в эти дни все нерешенные вопросы совместно с Минстроем Якутии и новой Дирекцией жилищного строительства.

На этом заострил внимание глав районов и потенциальных застройщиков вице-премьер республики Кирилл Бычков в четверг на совещании в режиме видеоконференцсвязи с улусными администрациями.

Он подчеркнул, что параллельно с возведением нового качественного жилья в районах Якутии должна начаться модернизация инженерной инфраструктуры, подведение теплосетей, ремонт и строительство очистных сооружений, благоустройство территорий и решение других наболевших проблем.

«Чем быстрее мы подадим заявку от республики, тем больше у нас шансов получить дополнительные бонусы в виде попадания в дополнительные программы по подведению инфраструктуры. Особенно это важно для наших отдаленных улусов, где удельный вес таких затрат высок в стоимости квадратного метра», — сообщил Кирилл Бычков и добавил, что республика планирует направить заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ в середине марта, хотя срок указан 1 апреля.

После этого республика получит первый транш из федеральной казны 5 млрд рублей.

«Не нужно оттягивать процессы на последующие годы. Программу по переселению из аварийного фонда начинать нужно немедленно», — подчеркнул Бычков.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, начнется в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда» и регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

С 2019 по 2025 годы необходимо ликвидировать 1 142,44 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда. Новые квартиры получат 61,09 тыс. жителей республики. По предварительным подсчётам на это требуется 80 млрд рублей. Из федерального бюджета в республику будет направлено 60,5 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года общий объем аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, составляет 4273 дома, где проживают почти 74 тыс. якутян в 30,5 тыс. жилых помещениях общей площадью более 1,3 млн. кв. м. или 11% от всего аварийного жилья в РФ.