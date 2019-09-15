15.09.2019
21:58
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Погода
Заморозки и ветер — погода в Якутске на понедельник
Прогноз погоды в г. Якутске
Ожидаемая с 21 час 15/09 до 21 час 16/09
Переменная облачность, без осадков, ветер переменный 3-8 м/с, температура ночью -1-3, днем +10+12°
Источник: Якутское УГМС.
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