15.09.2019
21:58
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Погода

Заморозки и ветер — погода в Якутске на понедельник

Прогноз погоды в г. Якутске

Ожидаемая с 21 час 15/09 до 21 час 16/09

Переменная облачность, без осадков, ветер переменный 3-8 м/с, температура ночью -1-3, днем +10+12°

Источник: Якутское УГМС.
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