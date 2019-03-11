«Замороженный» автомобиль хранил в себе сокровище для вора

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от мужчины о краже электроинструментов из его автомобиля, припаркованного у одного из домов по ул.Кулаковского. Сумма материального ущерба составила 154 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 40-летнего уроженца Якутска.

Установлено, что ночью подозреваемый заметил около жилого дома «замороженный» на зиму автомобиль. По словам потерпевшего, машина находилась в таком состоянии давно и не была оснащена сигнализацией. Злоумышленник разбил окно автомашины и похитил электроинструменты, находящиеся в салоне автомобиля.

Потерпевший сразу обратился в полицию. Своевременное обращение помогло полицейским раскрыть кражу в течение двух часов. Полицейские задержали злоумышленника после того, как он спрятал похищенное за гаражами.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.