Замминистра здравоохранения представила опыт региона на дальневосточной конференции

19 сентября 2022 г в г. Южно — Сахалинск состоялась научно — практическая конференция «Реализация мер по противодействию ВИЧ -инфекции в Дальневосточном Федеральном округе». Заместитель министра здравоохранения Якутии Любовь Бурнашева выступила с докладам об эпидемической ситуации по ВИЧ инфекции. Докладчик сообщила о проводимых мероприятиях по противодействию ВИЧ инфекции и недопущению распространения ВИЧ на территории республики. С докладами также выступили представители органов исполнительной власти в сфере здравоохранения регионов Дальневосточного федерального округа и ведущие специалисты в страны в этой области. Участниками обсуждены вопросы реализации Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года.

Отметим, что конференция прошла под председательством главного внештатного специалиста по ВИЧ — инфекции Минздрава России Алексея Мазус и главного внештатного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России в ДФО Анны Кузнецовой.

Якутскую делегацию представили заместитель министра здравоохранения РС(Я) Любовь Бурнашева, главный эпидемиолог Марианна Данилова, главный врач Центра СПИД Дмитрий Сергин, заместитель главного врача Центра СПИД Вера Саввина.

По итогам участия достигнуты договоренности о посещении главными внештатными специалистами Минздрава РФ Якутии в рамках обмена опытом работы.