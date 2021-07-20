20.07.2021
10:15
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Якутия

Замминистра внутренних дел — о разного рода мошенничествах

Заместитель министра внутренних дел Республики Саха (Якутия), начальник следственного управления МВД по РС(Я), полковник Александр Лукин проведет 20 июля 2021 г. прямой эфир на официальной странице администрации главы и правительства в социальной сети Instagram. 

Александр Иванович даст информацию по предупреждению преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и ответит на вопросы, которые поступят в ходе прямого эфира.

Начало – в 17 час.00 мин.  

Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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