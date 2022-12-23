23.12.2022
10:21
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Общество
Замминистра труда и соцразвития ответит на вопросы в прямом эфире
Замминистра труда и социального развития Якутии Елена Теплякова ответит на вопросы в прямом эфире соцсетей в аккаунте SakhaGov.
Заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Теплякова Елена Юрьевна, в пятницу, 23 декабря 2022 года, проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Елена Теплякова расскажет о мерах социальной поддержки населения, основных итогах 2022 года, поставленных задачах на предстоящий Год труда, объявленного Главой Республики Саха (Якутия). Ответит на вопросы, связанные с деятельностью министерства, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.
Начало — в 17.00 час.
Ссылки на эфир:
Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_37688
Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/155773890735536
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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