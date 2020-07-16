Замминистра просвещения РФ ознакомилась с учебными заведениями Якутска

В эти дни заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева ознакомилась с образовательными учреждениями города Якутска. Во время выезда она посетила городскую классическую гимназию, Саха политехнический лицей, национальную политехническую школу №2 и Якутский медицинский колледж, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РС (Я).

Татьяна Васильева, осмотрев ЯМК, отметила большой энтузиазм, педагогическое мастерство, с которым коллектив колледжа подходит к организации образовательного процесса. «Тот факт, что они участвуют в большинстве конкурсов профессионального мастерства, конечно, делает их одними из лидером среднего медицинского профессионального образования по уровню оснащения и уровню подготовки студентов. Нужно сказать, что данная возможность и желание участвовать в разных мероприятиях, изучать разные инновации, сыграла им на пользу в организации дистанционного обучения. Благодаря этому они оперативно и без сложностей сумели организовать обучение с использованием новых технологий. Я уверена, что у ЯМК большое будущее по достижению определенных стратегических образовательных целей», — поделилась замминистра.

Кроме того, в ходе проверки ППЭ и организации проведения экзамена в городе Якутске Татьяна Васильева отметила высокую подготовку пунктов. «С точки зрения подготовленности в условиях повышенной готовности ППЭ, безусловно, готовы. Все требования Роспотребнадзора соблюдены: антисептики, дозаторы, маски, термометрия, дистанция, перчатки, организация входа участников. Родители и учащиеся могут не волноваться, все безопасно», — сказала Татьяна Васильева.

Начальник управления образования города Якутска Алексей Семенов рассказал, что по городу Якутску экзамен сдают 1066 учащихся. «Сегодня на экзамене 11 ППЭ и один экзамен на дому. Заявлено участников 128. Экзамены мы проводим с соблюдением всех санитарных норм. До начала ЕГЭ у нас была проведена проверка готовности аудиторий, отработка действий организаторов, апробация техники», — сказал начальник.

Напомним, заместитель министра просвещения РФ прибыла с рабочим визитом в минувшее воскресенье. За несколько дней она успела побывать в образовательных учреждениях Хангаласского, Намского улусов и города Якутска.