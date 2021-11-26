Замминистра о любви

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав ЛЕВОЧКИН сообщил в своем фейсбуке о радостной дате.

— Нашей семье 15! Недавно на встрече со студентами обсуждали вопрос как найти свою любовь. Оказывается, очень актуальный вопрос для современной молодежи!

После этого разговора я понял для себя, что большая любовь всегда зарождается из дружбы. Сначала вы дружите, потом понимаете, что можете прожить эту жизнь вместе. У вас обязательно должны быть общие интересы, вам должно быть интересно вместе и, если хотите, у вас должны быть общие ценности. Конечно, у вас есть и будут отличия, но объединять вас будет общее. По-моему, это очевидно!

Второе. У вас обязательно должны быть взаимные чувства. Когда один любит, а другой — принимает, это не любовь. Это что-то другое. Такие отношения сейчас принято называть токсичными. Если нет взаимности, с этим человеком вам не по пути.

Ну, и наконец, когда вы встретите свою любовь, вы сразу это поймете!

Думаю, у каждого, кто перевалил 15-летний рубеж, есть какие-то пожелания на этот счет. Пожалуйста, поделитесь. Я буду очень рад!

Берегите друг друга!

По прошествии 15 лет дружная и счастливая семья Левочкиных воспитывает трех детей — сына и двух дочерей.