18.01.2023
09:28
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Судебная хроника

Суд определил меру пресечения для подследственного экс-замминистра

Бывшему первому заместителю министра здравоохранения РС(Я) Савину Роману продлили срок домашнего ареста до 5-ти месяцев. Соответствующее решение принял 16 января Якутский горсуд.

Напомним, Савин обвиняется в причинении ущерба госбюджету РС(Я) на сумму более 150 миллионов рублей при закупке для больниц во время пандемии COVID кислородных концентраторов. Госконтракт был заключен в октябре 2021 года с аффилированной организацией без торгов по завышенным ценам. Савин был арестован 29 сентября 2022 года.

Так же 17 января горсуд рассмотрел и удовлетворил три ходатайства следователя о продлении срока ареста, наложенного на имущество Савина.

Арест в ходе следствия применяется для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Ранее, тгк АГиП заявил, что арестованный Савин являлся креатурой зампреда правительства РС(Я) Кирилла Бычкова.

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Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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