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8 июня 2019, 18:16
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Заммэра Якутска заключен под стражу

Сегодня, 8 июня, в Якутском городском суде рассмотрели постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителя главы Якутска по развитию территорий Василия Гоголева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении Гоголева было возбуждено накануне, 7 июня текущего года, по признакам преступления, предусмотренного частью 6 ч. 6 ст. 290 УК РФ.

В ходе судебного заседания следователь представил ходатайство о заключении Василия Гоголева в следственный изолятор и указал, что он может скрыться от органов предварительного следствия и воспрепятствовать расследованию. Ходатайство поддержал прокурор.

Обвиняемый с просьбой следователя не согласился и попросил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Защитники поддержали мнение подзащитного.

Выслушав стороны и изучив материалы дела, судья удовлетворил ходатайство и постановил: заключить Василия Гоголева в СИЗО сроком на 2 месяца, до 6 августа 2019 года. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Якутии в течение 3 суток.

Напомним, по данным следствия Гоголев получил от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного жилого дома в городе Якутске, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 кв. м на сумму 114 миллионов рублей. Взятка, по версии следствия, была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей.

Источник: https://news.ykt.ru/article/87670?day.theme
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08.06.2019

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