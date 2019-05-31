Заммэра Якутска опроверг слухи о своем задержании силовиками

Заместитель мэра Якутска по экономике и финансам Михаил ВОРОБЬЕВ прокомментировал слухи о своем задержании. В соцсетях сообщалось, что чиновника задержали ФСБ в связи с ситуацией в архитектурном управлении мэрии, сообщает Sakhaday.

«С 20 мая в мессенджерах активно рассылается информация о моем задержании правоохранительными органами при получении взятки.

Сегодня, например, известный «общественник» Александр ЯКНК активно в мессенджерах рассылает сообщения, что меня «закрыли» и что я «под подпиской о невыезде». Это все ложь.

Я с 13 мая нахожусь в отпуске, согласно графика. За пределы республики не выезжал, занимаюсь хозяйством на даче. Работы после зимы очень много. За все время отпуска, был всего один контакт с правоохранительными органами, общался с сотрудником полиции по моему заявлению о клевете в отношении меня . Зачем и кому нужно рассылать такую «дезу» можно только догадываться. У меня, кстати зацвела черемуха, очень красиво и аромат просто потрясающий».

Напомним, 28 мая SakhaLife первым сообщил, что в кабинетах МБУ «ГлавАПУ» мэрии г. Якутска идут обыски. Сотрудниками ФСБ был задержан работник МБУ «Главное архитектурно-планировочное управление» Константин СТЕПАНОВ по подозрению в получении взятки за оказание услуги по незаконному внесению изменений в градостроительную документацию.

Слухи же о задержании заммэра Воробьева – исключительно «народное творчество», которые и опроверг чиновник.