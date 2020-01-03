Заммэра проверил мусорки Якутска

2 января заместитель главы Якутска по ЖКХ Роман СОРОКИН провел первый в этом году контрольный объезд по санитарным точкам города, в котором приняли участие руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал ЕГИНОВ, гендиректор ООО «Якутскэкосети» Владислав СОЗОНОВ, руководители территориальных управлений.

В Центральном и Губинском округах к 8-9 часам утра мусор из большинства контейнеров был убран. В 202 микрорайоне местами требуется вывезти крупногабаритный мусор, коробки.

В Промышленном округе рядом с жилым многоквартирным деревянным домом по ул. Челюскина выявлена небольшая течь задвижки наружной теплосети, принадлежащей «Якутскэнерго». Роман Сорокин поручил направить заявку для устранения этой неисправности.

При объезде Мархи руководитель администрации микрорайона Николай Ксенофонтов привлек внимание заместителя главы на разлив из септика по ул. Заводской. Здесь же недалеко от Заводской, д. 30 жители соседних домов выкидывают мусор рядом с переходом на мостик через овраг, не доходя до мусорных баков. Регоператору и администрации Мархи возможно придется переместить контейнеры. По Маганскому тракту, 2, где расположены три многоэтажных крупнопанельных дома, контейнеры постоянно переполняются мусором, несмотря на ежедневный вывоз, баков не хватает на все дома. Контейнерами также пользуются жители частного сектора. Мусор разбросан, дворники в Мархе приступят к работе с 3 января.

Далее Роман Сорокин объехал санитарные точки Тулагино-Кильдямского наслега – сел Сырдах, Тулагино, Кильдямцы и Капитоновка. Здесь вывоз мерзлых бытовых отходов обеспечивает МУП «Жилкомсервис». Администрация разъясняет жителям многоквартирных домов о необходимости разделять ЖБО и ТКО. Жители квартала «Радиостанция» уже следуют этому принципу, остальные все еще затрудняются, отметили в администрации наслега. Шесть общественных дворников вышли на работу 1 января.

Следующими пунктами замглавы проверил микрорайон Кангалассы и Гагаринский округ. По итогам объезда заместитель главы Якутска отметил удовлетворительное санитарное состояние проверенных округов и пригородов.