Заммэра призвал горожан проконтролировать ремонт улиц Якутска

Сегодня, 14 октября в Якутске состоялся очередной объезд в рамках контроля за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершающие работы проинспектировал первый заместитель главы города Якутска Евгений Григорьев. В выездном совещании также участвовали представители заказчика МКУ «Главстрой», ФАУ «РОСДОРНИИ», АО «ЯПНИИС», Федерального дорожного агентства, депутаты Гордумы, активисты ОНФ в Якутии.

Представители МКУ «Главстрой» ознакомили участников с ходом работ на улицах Красильникова, Кеши Алексеева, Лонгинова, Курашова и Окружном шоссе.

Капитальный ремонт улицы Красильникова на участке от Сергеляхского шоссе до улицы Автодорожная проводит ООО СК «СахаСтрой 2002». Специалист технического надзора «Главстрой» Павел Сидоров доложил, что на переходящем объекте 2019 года завершились подготовительные работы, устройство земляного полотна, работы по устройству бортовых камней пешеходного тротуара и основания.

«На объекте ведутся работы по укладке тротуарной плитки протяженностью порядка 150 квадратных метров. Подрядчик выполняет остатки работ. Теплое песочное основание привозят с базы и сразу начинают класть тротуарные плитки. Таким образом, нарушений технологии нет. В пятницу должны закончить укладку тротуарной плитки. Срок завершения контракта — 31 октября», — сказал специалист технадзора.

Первый заместитель главы города Якутска Евгений Григорьев добавил, что некачественно выполненные дорожные работы в любом случае будут переделаны по гарантийным обязательствам.

«Дороги строятся, ремонтируются для людей, для горожан, то есть для всех нас. Если качество выполненных работ не соответствует требованиям, в следующем году подрядчик будет обязан исправить все ошибки за свой счет. В этом году по дорожным работам 2019 года мы заставили подрядчиков переложить 4 тысяч кв. метров тротуара и 3 тысячи кв. метров асфальта на объектах в 202 и 203 микрорайонов», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Первый заместитель главы города отметил, что работы в неблагоприятных погодных условиях ведутся по разработанным технологическим картам.

Представитель Росавтодора Александр Скрипчук подтвердил, что уже несколько десятков лет существуют отраслевые дорожные нормы, по которым асфальтовое покрытие можно укладывать в минусовые температуры.

«Асфальт и тротуарную плитку разрешено укладывать при минусовой погоде, но не ниже -10 градусов Цельсия. Главное, чтобы основание было заранее подготовлено и очищено. Асфальт или плитку укладывают на очищенное, выровненное, уплотненное основание. Нюанс укладки асфальта в неблагоприятных погодных условиях – это более высокая температура самого асфальтобетона. При таких условиях покрытие принимает те же технические свойства, что и в теплую погоду», — отметил представитель Федерального дорожного агентства.

Капитальный ремонт улицы Кеши Алексеева на участке от ул. Чайковского до ул. Лермонтова проводит ООО «Сахатрасстрой». Завершающие работы на данном объекте – укладка асфальтового покрытия пешеходных тротуаров площадью 170 кв. метров.

По словам специалистов технадзора МКУ «Главстрой», отсев основания прогрет до 20 градусов, температура асфальтобетонного покрытия составляет +130 градусов. Основание было подготовлено в сентябре при устойчивых положительных температурах.

Далее рабочая группа проинспектировала ремонт улицы Лонгинова на участке от ул. Ильменская до разворотной площадки. На данном объекте подрядная организация ООО «СеверДорСтрой» проводит укладку покрытия пешеходных тротуаров площадью 1900 кв. метров.

Как сообщил первый заместитель главы Якутска Евгений Григорьев, по данному объекту 5 октября подрядчику было направлено уведомление о 10-дневном сроке завершения работ в связи с истечением срока контракта.

«Если до понедельника подрядчик не успеет сдать работу, мы пойдем на расторжение контракта в одностороннем порядке, с занесением его в реестр недобросовестных подрядных организаций в сфере ремонта дорог», — прокомментировал Григорьев.

По объекту «Ремонт улицы Курашова на участке от ул. Лермонтова до пр. Ленина» на сегодня остались завершающие работы по установке тротуарных плиток площадью 600 кв. метров и установка дорожных знаков.

«На этом объекте отмечается трехнедельное отставание от графика. По плану должны были закончить в сентябре. Отставание было связано с нехваткой рабочей силы в период пандемии. Подрядчику выдано предписание со штрафной санкцией в размере 500 тысяч рублей, еще пени в размере 300 тысяч рублей», — проинформировал представитель МКУ «Главстрой».

В завершение проверили капитальный ремонт 2-й очереди Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта. Подрядчик — ООО «Дорстрой». На данном объекте завершены работы по отсыпке основания под тротуары, ведутся работы по уширению земляного полотна и укладке пеноплекса.

Подводя итоги выездного совещания, первый заместитель главы города Якутска Евгений Григорьев подчеркнул, что дорожные работы ведутся открыто и, в первую очередь, для обеспечения комфортной жизни горожан.

«Следить за ходом работ, контролировать, давать замечания – это право каждого жителя, это их дороги и тротуары, наш общий дом. Сейчас мы выходим на финишную прямую по реализации нацпроекта в городе Якутске в этом году. На сегодня заасфальтированы все 28 объектов. Осталось завершить работы по благоустройству на 5 объектах – Кеши Алексеева, Лонгинова, Хатын-Юряхское шоссе, Красильникова и разворотная площадка улицы Ларионова на участке от Набережной 202 микрорайона до 203 микрорайона. На этой неделе должны закончить асфальтирование тротуаров. Горожане могут сами посмотреть ход строительных работ. Подрядчики получат оплату за работу только после приемки исполнительной документации», — сказал Евгений Григорьев.

Якутск принимает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года. Общая протяженность отремонтированных дорог в прошлом году составила 25,8 км – с учетом 6,3 км дорог 5 категории (с твердым покрытием в мкр. «Северный») и три мостовых перехода через речки Мархинка, Северный и Шестаковка. Проведены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 19 объектах улично-дорожной сети города Якутска.

В 2020 году в рамках национального проекта «БКАД» в городе Якутске проводят масштабный капитальный ремонт, строительство и реконструкцию 28 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 23,5 километров. 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составляет 1,5 млрд рублей, из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в прошлом году.

На все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия гарантийный срок – 4-5 лет, по нижнему слою – 5 лет, основание дорожной одежды – 6 лет, земляное полотно – 8 лет. В течение этих сроков подрядчик должен устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительного финансирования.