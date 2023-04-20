Заммэра Егор Кардашевский: Работаем без перерывов и выходных

Егор Кардашевский рассказал о работах по откачке талой воды, вывозу снега и подготовке к весеннему половодью

В городе Якутске на откачку талых вод привлечена техника со всех городских предприятий, по состоянию на 20 апреля, их более 50 единиц. Также, порядка 200 единиц мотопомп и электронасосов задействованы в работах по откачке воды. На сегодня, пропаркой пройдено более 14 км водоотводных лотков.

Как отметил заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский, благодаря двум дополнительным сливным станциям в разных концах города значительно сократилось плечо, соответственно логистика стала проще, теперь вывозить быстрее и дешевле: «За работой техники своих предприятий мы следим с использованием GPS-навигации и видим положительный эффект».

Говоря о возможных дальнейших последствиях таяния аномального количества снега, выпавшего в последние месяцы, замглавы подчеркнул: «Большое количество снега на сопках, эта вода пойдёт в город. Нужно быть готовыми к тому, что весной будут переполнены озера, горканал, малые реки. Многое будет зависеть от погоды — резко или постепенно все растает — ждём прогноза от специалистов и проводим подготовку наших объектов».

Егор Кардашевский поблагодарил правительство республики за оказываемую поддержку, выделение дополнительной техники и людей. Кроме того, заместитель главы выделил те управляющие компании и предприятия, которые добросовестно отнеслись к своим обязанностям и своевременно провели вывоз больших объемов снега с вверенных территорий.

Вывоз снега пл. Орджоникидзе, АО «Якутдорстрой», 20 апреля. Фото тгк ЯКУТСК



Вывоз снега

Все коммунальные службы и предприятия переведены на круглосуточный режим работы, с 5 апреля введен режим «повышенная готовность». Работа не останавливается ни на минуту.

По данным на 20 апреля, с начала сезона — с октября, вывезено 789 тысяч кубометров снега. Таких объемов не вывозили в Якутске никогда. За зиму 2020-2021 гг. было вывезено 586 тысяч кубометров снега, в 2021-2022 гг. – 500 тысяч. В прошлом десятилетии вывозили за зиму в среднем 300-350 тысяч кубов. Сегодня за один аномальный месяц март из города вывезли снега больше, чем, например, за всю зиму пять лет тому назад, сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики столицы.

Как отмечают метеорологи, в этом году выпало аномально большое, рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений. Только в марте – более 4 месячных норм.

«Наша задача в таких условиях – поскорее минимизировать последствия и сократить неудобства для жителей города», — подчеркнул заместитель главы Якутска по вопросам городского хозяйства.

Про полигоны складирования снега

Впервые в истории города полигон складирования снега по ул. 50 лет Советской Армии закрыт по причине полной загрузки. Сегодня здесь складировано 625 тысяч кубометров снега.

Продолжается вывоз снег на вспомогательный полигон по Вилюйскому переулку и на Хатын-Юряхском шоссе. Коммунальщики, по словам Кардашевского, за последние месяцы проделали огромный объем работы по вывозу и обвинять их в бездействии несправедливо.

«Все работают с полной отдачей, без перерывов и выходных. Мы делаем все от нас зависящее, и все возможное, чтобы нормализовать ситуацию после небывалого уровня осадков, с которыми наш город столкнулся впервые», — прокомментировал Кардашевский.