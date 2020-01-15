Замглавы Якутска поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных

Заместитель главы города Якутска по ЖКХ Роман СОРОКИН на еженедельном планерном совещании, состоявшемся 14 января, отметил удовлетворительную работу ресурсноснабжающих организаций, управлений округов и пригородов и управляющих компаний столицы в новогодние дни.

Всего за две недели наступившего года в Единую дежурно-диспетчерскую службу Якутска от населения поступило 320 заявок, из них 77 заявок — на отлов безнадзорных животных. На данный момент 148 заявок исполнены, оставшиеся находятся в работе.

В связи с чем, заместитель главы города по ЖКХ поручил управам округов и пригородов контролировать своевременность обработки заявок, которые поступают по линии ЕДДС, управляющими компаниями и оперативно реагировать на проблемные вопросы.

«Жители высказывают жалобы по поводу плановых отключений электроэнергии. Необходимо обеспечить строгий контроль и мониторинг поступающей информации от ресурсных организаций по поводу сроков проводимых работ и своевременного уведомления горожан», — поручил Роман Сорокин.

Представители территориальных управлений и управляющих компаний обеспокоены растущим количеством заявок от жителей на отлов безнадзорных животных. Замглавы поручил МУП «Жилкомсервис» усилить работу по отлову безнадзорных животных.

Напомним, что муниципалитету выделяется недостаточный объем финансирования из республиканского бюджета в виде субвенций на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. Вопросы обращения с безнадзорными животными на данный момент решаются за счет собственных сил и ресурсов муниципального предприятия «Жилкомсервис», а также силами зоозащитников.

Заместитель главы положительно оценил работу МУП «Жилкосервис» по своевременному вывозу мерзлых и жидких бытовых отходов, а также деятельность регионального оператора ООО «Якутскэкосети» по поддержанию санитарного состояния столицы в праздничные дни.