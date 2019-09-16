Замглавы Якутска Наталья Степанова посетила социальные центры

Заместитель главы по социальным вопросам ГО «город Якутск» Наталья Степанова в составе республиканской межведомственной комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами посетила Центр социальной адаптации «Тирэх» и Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Комиссия в составе представителей Министерства здравоохранения РС(Я), Министерства внутренних дел по РС(Я), окружной администрации ГО «город Якутск» ознакомилась с деятельностью реабилитационных центров, обсудила вопросы организации работы с лицами без определенного места жительства на территории городского округа и вопросы социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе осмотра директор Центра социальной адаптации «Тирэх» Наталья Пахомова рассказала, что Центр, рассчитанный на 80 койко-мест, является единственным учреждением в республике, которое профессионально занимается реабилитацией лиц без определенного места жительства в рамках государственного задания. Реабилитация включает в себя восстановление документов, санобработку и медицинские анализы. Всего 48 штатных единиц заняты в работе центра.

Наталья Пахомова продемонстрировала палаты, столовую, мастерскую трудотерапии, познакомила с трудовым коллективом.

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«Поддержка НКО с помощью проекта «Народный бюджет» оказывает большую поддержку и нашей деятельности. Мы очень хорошо взаимодействуем с НКО в плане дальнейшей социальной реабилитации наших пациентов», — отметила директор Центра.

Среди лиц без определенного места жительства на территории городского округа есть как жители республики, так и жители города Якутска. Наталья Пахомова подчеркнула необходимость создавать подобные центры социальной реабилитации в районах республики.

Республиканским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних за 2018 год охвачено 297 детей из ГО «город Якутск», пригородов и ГО Жатай. В списках на новый учебный сезон 2019 года значатся более 150 учащихся. В центр дети зачисляются из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, также поступают по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних.

Центр обеспечивает проведение профилактических, познавательных, интеллектуальных, культурно-массовых мероприятий, способствующих развитию позитивных интересов и формированию нравственных, волевых, деловых и духовных качеств несовершеннолетних.

В данный момент центр не функционирует в полной мере, так как по соседству находится здание 19 корпуса 202 микрорайона. Несмотря на то, что занятия дети временно не посещают, психологи центра проводят выездную работу с родителями.

«Работа в социальных объектах ведется организованно, но есть определенные вопросы. Например, с финансированием проезда совершеннолетних и несовершеннолетних лиц, которые должны вернуться в улусы, но в силу тех или иных причин остаются в городе Якутске», — прокомментировала Наталья Степанова.

Необходимо скорейшее решение вопроса, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия), а именно — расширение действующего ГКУ РС(Я) «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Специалистами стационарного и полустационарного отделений Центра проводится большая работа, но на сегодняшний день ни материально-техническая база, ни штатная численность учреждения не соответствуют нормативам и не позволяют обеспечить количественный и качественный охват социальными услугами нуждающихся семей и детей.