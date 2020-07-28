Замглавы Росморречфлота посетил Жатайскую судоверфь

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин АНИСИМОВ посетил Жатайскую судоверфь.

Выездное совещание под председательством заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константина Анисимова состоялось на строящемся объекте будущей Жатайской судоверфи.

На верфи в настоящее время строительство идет полным ходом. Закладка первого судна ожидается в 2021 году, выход на полную мощность в 2025-м.

Исполняющий обязанности директора АО «Жатайская судоверфь» Петр НАКУЛ сообщил делегации о том, что несмотря на вводимые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, подрядчики выполняют работы в соответствии с графиком.

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ ознакомил делегацию с текущей деятельностью пароходства, отметив при этом, что кроме грузоперевозок, ПАО «ЛОРП» занимается строительством:

«Строительство верфи, в котором мы участвуем в качестве одного из подрядчиков, один из крупных проектов. Работаем над строительством социальных объектов. В 2019 году ввели в эксплуатацию жилой дом в Жатае, в котором могут проживать специалисты, привлекаемые для строительства АО «ЖСВ» и будущие судостроители».

1-й заместитель председателя правительства РС (Я) Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ рассказал, что кроме своей основной задачи, реализация проекта Жатайской судоверфи окажет положительное влияние на валовый региональный продукт. Импульс к развитию получат местные предприятия, работающие в смежных отраслях, население Жатая– новые рабочих места.

Далее делегация посетила учебный центр ПАО «ЛОРП». Подготовка и переподготовка кадров для речного флота является одним из условий успешной модернизации транспортной отрасли и её комплексного развития. Создание на базе предприятия собственного учебного центра осуществлялось в целях минимизации аварийности на флоте, обеспечения высокого уровня подготовки плавсостава и организации учебно-тренировочного процесса по борьбе за живучесть судов и экипажей. Благодаря учебному центру усовершенствуется система подготовки специалистов водного транспорта, отвечающая международным требованиям. Одним из важнейших условий работы на морском участке является наличие документов по ряду направлений, а именно, — каждый член экипажа должен иметь «морские» документы, а для этого им нужно пройти обучение в Учебном центре водного транспорта. По словам директора центра Константина МАКАРЕНКО, ранее экзаменационный процесс проходил дистанционно, для чего были созданы все условия. Эпидемиологическая ситуация показала, что такой вид сдачи экзаменов перед аттестационной комиссией сегодня необходим, — это позволит сэкономить финансовые затраты за счет минимизации перелетов экипажей.