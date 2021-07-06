Замгенпрокурора России объявил предостережения трем руководителям по лесным пожарам в Якутии

Под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия ДЕМЕШИНА 6 июля проведено межведомственное совещание региональной прокуратуры по вопросам охраны лесов от пожаров.

Дмитрий Демешин отметил, что в текущем периоде 2021 года на территории Якутии складывается напряжённая пожароопасная обстановка. С учётом этого вопросы охраны лесов от пожаров требуют повышенного внимания и слаженного взаимодействия всех уполномоченных органов, ответственных структур, надзорных органов и местного самоуправления.

Глава региона Айсен НИКОЛАЕВ в своём выступлении озвучил, что Якутия без преувеличения является самым крупным лесным регионом Российской Федерации. 21% всего лесного фонда России расположено на территории республики. Но в силу обширности территории, малонаселённости, слаборазвитой, а порой и полного отсутствия логистической схемы, практически 90% территории региона относится к зоне космического мониторинга и тушения возникающих пожаров с применением авиационной техники, что связано с высокими финансовыми затратами.

Глава отметил, что за предыдущие пять лет объём планового финансового обеспечения за счёт средств субвенций из федерального бюджета на мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров ежегодно в среднем составляет 138 млн рублей, при фактических среднегодовых расходах 569,5 млн рублей. В последние годы благодаря Министерству природных ресурсов и экологии РФ средства начали увеличиваться, вместе с тем, планово предусматриваемых средств недостаточно для оперативного реагирования на все лесные пожары даже в активно охраняемой зоне, площадь которой составляет 37,3 млн га. Если проанализировать горимость лесов за пятилетний период, то в среднем 75% всех случаев возгораний детектируются в труднодоступных и удалённых территориях, в зонах контроля лесных пожаров.

«Принимая во внимание последствия чрезвычайных ситуаций из-за высокой горимости и пожарной опасности предыдущих лет, в этом году моим решением усилена общая группировка сил лесопожарных формирований на 85 штатных единиц для прикрытия Арктической зоны. Создано авиаотделение в посёлке Батагай Верхоянского района, а в 26-и населённых пунктах налажена система раннего обнаружения пожаров посредством видеофиксации», — доложил Айсен Николаев.

В настоящее время все оперативные службы и власти региона действуют в режиме чрезвычайной ситуации регионального характера, введённого на территориях лесного фонда Якутии от 23 июня 2021 года. Осложнению пожароопасной обстановки способствовали и погодные условия. Июнь 2021 года для центральных районов Якутии выдался аномально жарким и сухим за весь период наблюдения, начиная с конца XIX века.

В завершение своего выступления Айсен Николаев внёс предложения по пересмотру методики определения общего объёма субвенций, предоставляемых из федерального бюджета субъектам РФ на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений. Новая методика должна учитывать региональные особенности лесов, расположенных на таёжно-мерзлотной зоне со сложной транспортной инфраструктурой и объективных условий, влияющих на стоимость работ в субъектах РФ.

Кроме того, глава региона озвучил предложения, касающиеся разработки методических рекомендаций по организации тушения ландшафтных природных пожаров, для обеспечения единого подхода в субъектах РФ, определения критериев привлечения воздушных судов МЧС России к тушению лесных и ландшафтных пожаров до возникновения угрозы населенным пунктам.

В ходе межведомственного заседания о принимаемых мерах по защите лесов от пожаров, профилактических работах, обеспечению мер пожарной безопасности на территории муниципальных образований выступили представители контролирующих органов, руководители профильных министерств и ведомств, муниципалитетов.

«В сфере моей компетенции проконтролировать, чтобы на уровне Минприроды РФ оперативнее были выработаны новая методика и норматив. Все аспекты, которые мы сегодня обсудили, требуется реализовать, исходя из интересов защиты населения от пожаров. Все ответственные федеральные и региональные структуры, органы государственной и муниципальной власти общими усилиями должны снизить динамику возникновения лесных пожаров, чтобы в конце года мы могли констатировать, что Республика Саха (Якутия) уверенно и эффективно справилась с поставленной задачей», — подчеркнул по итогам межведомственного заседания Дмитрий Демешин.

В связи с ненадлежащей реализацией предоставленных полномочий Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям республиканского Главного управления МЧС России, оперативного штаба по охране лесов от пожаров, министру экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Участникам совещания поставлены задачи по оперативному взаимодействию и выполнению необходимых мероприятий в целях минимизации последствий чрезвычайных ситуаций.