Замгенпрокурора России объявил предостережения ряду должностных лиц Якутии

В работе совещания в режиме видеоконференцсвязи приняли участие глава республики Айсен Николаев, прокурор республики Олег Нарковский, руководители региональных, правоохранительных и контролирующих органов, работники прокуратуры.

Отмечено, что прокурорами на постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства в данной сфере, выявляются многочисленные нарушения в деятельности региональных органов власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, а также застройщиков.

В настоящее время в регионе на 14 возводимых объектах работы приостановлены либо отстают от графика, чем нарушаются права 953 участников долевого строительства, еще 20 объектов находятся в зоне «риска» срыва сроков сдачи.

При значительном количестве проблемных объектов в бюджете республики на 2020 год в достаточном объеме средства на цели восстановления прав дольщиков не предусмотрены.

Расследование уголовных дел о хищениях средств дольщиков неоправданно затянуто, меры обеспечительного характера по возмещению ущерба, реализуются недостаточно эффективно.

В ходе совещания Дмитрий Демешин отметил, что ситуация в сфере долевого строительства в Республике Саха (Якутия) требует принятия дополнительных мер от всех уполномоченных органов. В этой связи поставил ряд приоритетных задач.

Прокурорам поручено комплексно оценить эффективность деятельности органов контроля в сфере долевого строительства; принять меры по координации работы правоохранительных органов на данном направлении, сокращению сроков следствия, привлечению к ответственности виновных лиц, возмещению ущерба.

Правительству республики рекомендовано обеспечить полноценное финансирование мероприятий по восстановлению прав пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации объявил предостережения о недопустимости нарушения закона исполняющему обязанности первого заместителя правительства республики Кириллу Бычкову, министру строительства региона Павлу Кылатчанову, директорам компаний-застройщиков, не обеспечившим надлежащую реализацию возложенных полномочий, выполнение обязательств по строительству жилья.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе