Памятные заметки об отце составила Н.Д.Красильникова-Мординова, заслуженный работник образования РС(Я), преподаватель Якутского медицинского колледжа.

25 октября 2020 г исполняется 100 лет нашему отцу, деду и прадеду Красильникову Дмитрию Даниловичу- участнику ВОВ, крупному ученому космофизику с мировым именем, лауреату Ленинской премии, создателю региональной установки ШАЛ, заслуженному деятелю науки ЯАССР. За участие в цикле работ «Исследование первичного космического излучения сверхвысокой энергии» (1947-1980) Д.Д. Красильникову в 1982 г. присвоено звание лауреата Ленинской премии по науке и технике. Красильников Д.Д. был членом Научного совета АН СССР по проблеме «Космические лучи», членом Координационного Совета по исследованию космических лучей сверхвысоких энергий наземными установками.

Папа прожил яркую, трудную, интересную жизнь. В его судьбе отразились все невзгоды, которые были в жизни народа: Великая Отечественная война, коллективизация, засуха и голод в Чурапче, туберкулез. Он родился в с.Мугудай Чурапчинского района, в большой якутской семье, одним из младших сыновей.

Его мама, Февронья Михайловна, была родом от поляка, сосланного в Якутию по политическим причинам. От матери он унаследовал не только красивые славянские черты, но и светлый, ясный ум. От отца — открытую якутскую душу и большое трудолюбие. Когда прозвучало «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой!», когда из репродуктора голос Левитана объявил о начале войны, папе было всего 21 год. Февронья Михайловна проводила на фронт троих сыновей: Семена, Дмитрия и Михаила. Старший брат Семен погиб под Москвой. Папа воевал в составе 17-й стрелковой дивизии I Прибалтийского фронта, принимал участие в Витебской наступательной операции. Тогда из 73 бойцов их роты уцелело всего 20. В одном из ожесточенных боев под Витебском отец был ранен… Серый дым прифронтового госпиталя. Наконец, День Победы!

Высокий, красивый, широкоплечий папа вернулся с победой; и встретил в пединституте маму. Они полюбили друг друга, появилась семья, родили троих детей. Наша мама, Клавдия Алексеевна, с 1948 г. работала в школе №2 г. Якутска учителем физики и астрономии. В детстве мы, дети, и наш дом были согреты теплом маминой любви и заботы. Жили мы в 50-е и 60-е годы по ул. Петровского, в 2х комнатной квартире с печным отоплением. В доме всегда было тепло и уютно, вкусно пахло мамиными пирогами. За ее столом любили собирались папины друзья и коллеги. С папой было всегда интересно. Вся детвора собиралась вокруг нашего «Москвича» и папа катал нас. Родители оба физики, любили природу, родной край. Папа в свободное время, в выходные дни возил нас по Покровскому тракту в деревню к родителям мамы; такие теплые воспоминания от этих поездок: едем, с горы открывается панорамный вид на величественную реку Лена, затем начинается живописная долина Эркээни, родина нашей мамы

Папа для нас, детей, внуков и правнуков, — пример жизнелюбия, силы духа, мужества, трудолюбия и Человека, посвятившего свою жизнь одному Делу. Это — Широкие Атмосферные Ливни в космических лучах. Папа с 1948г., по окончании пединститута, возобновил свою трудовую деятельность в качестве младшего научного сотрудника станции космических лучей при Якутской базе АН СССР. Занимался изучением метеорологических эффектов в космических лучах на ионизационной камере. Нашел, что в причине ионизационных толчков доминирующую роль играют электронно-ядерные ливни. Результаты изысканий были обобщены в кандидатской диссертации. Космические лучи — заряженные частицы, причем таких высоких энергий, которые недостижимы на самых мощных ускорителях, ныне рассматриваются как такие же составные элементы Вселенной, как звезды, планеты. Однако, когда отец и его лаборатория ШАЛ начала заниматься данной проблемой, в этом перечне «элементов Вселенной» космические лучи вовсе не фигурировали. Их признание, как важнейшего источника астрономической информации, пришло не сразу. В 1953г папа занимался под руководством проф. Никольского С.И. (г. Москва ФИАН). В 1954-1958гг в Якутске под руководством отца была создана экспериментальная установка, получены первые результаты.

Работал папа в институте космофизики СО АН заведующим лабораторией ШАЛ. Его отличали сила духа, жизнелюбие, огромное трудолюбие, любознательность, большое доброе сердце, по-якутски открытое друзьям и коллегам. Сильный лидер, он умело вел свою команду «шаловцев». Даже праздники они отмечали вместе чаще у нас, за маминым столом. Это Ефимов Никодим Николаевич, Слепцов Иван Ефимович, Орлов Владимир, Колосов Валерий, Иванов Анатолий, Егоров Торий, Кулаковская(Егорова)Виктория, Максимов С., Дьяконов Михаил, Козлов Владимир, сын Алексей мой брат и другие. Папа все свои силы и энергию вложил в ШАЛ! Мы с детства росли в атмосфере увлеченности отца космическими лучами. Папа очень много работал, самостоятельно выучил английский, свободно им владел.

Опыт исследований ШАЛ научной группой из Якутии был замечен научным Советом АН СССР по проблеме «Космические лучи», и в 1959г. отцу было поручено начать работы по проектированию гигантской установки ШАЛ, предназначенной для исследования космических частиц в области предельно высоких энергии. Ожидания Научного Совета по проблеме «Космические лучи» оправдались. С декабря 1970г. установка в Якутске начала приносить новые сведения, приходящие из галактики, о первичном космическом излучении с энергией выше 1017 эВ.

Папа очень любил и ценил команду «шаловцев», искренне радовался как руководитель, наставник их успехам: защитам диссертаций, выступлениям, созданию семей, рождению детей.. Время идет только вперед.

Мы очень рады, что установка ШАЛ продолжает развиваться, проходит модернизацию, приносит новые результаты, приобрела статус региональной научной установки. В 2010 г Академия Наук присвоила научной установке ШАЛ имя отца, Красильникова Д.Д.

Дело отца продолжает сын, Алексей Дмитриевич Красильников, мой брат, кандидат физико-математических наук, он работает в ШАЛе Института космофизики СО РАН. Род отца продолжается дальше. Я работаю в Якутском медицинском колледже, была заведующей отделением много лет, сейчас преподаю. Из пяти внуков папы и мамы двое — Дмитрий и Алексей тоже физики. Алексей идет по современному направлению IT-информационные технологии. Дмитрий- научный сотрудник физико-технического института СВФУ. Внучки трудятся по других направлениям. Правнуков семь: старшие двое студенты вузов: ЛЭТИ (С-Петербург) и ИМИ СВФУ по специальности IT-информационные технологии. Остальные, когда подрастут, каждый выберет свое дело.