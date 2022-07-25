Заметки из снов эзотерика

Астролог, нумеролог и потомственный энергопрактик Ньургуяна ЭВЕРСТОВА делится заметками из сновидений в своем телеграм-канале Klan. Заметки из некоторых снов не для всех, я знаю, что меня читает разный контингент, наименования метафоричны, но точны: 2018 г.: в Стране восходящего Солнца будет прямая передача сообщений. Будто перед глазами возникает бегущая строка. Там же активным ходом идёт финансируемое из различных источников освоение мирового океана, именно там они намерены пребывать в случае активизации плана Б, ибо на поверхности Земли идёт активная борьба за ресурсы, в космосе тоже страны-активисты предопределены, но доподлинных данных возможности поиска необходимых условий и ресурсов там нет.

2018 г.: в городе Благоухающей гавани — выходит сороконожка и движется на запад. В коричневых потоках тонет и пытается спастись Бегоглавый орёл.

2018 г.: Страна Оз на сегодняшний богата сами прекрасными драгоценными ископаемыми породами кристаллической формы.

2018 г.: Город-сад — единственная из известных финансовых держав мира с женским энергетическим центром. И это уникально. 2019 г.: в 2023 г. новый финансовый кризис и коллапс, пираты нового времени в киберпространстве электронных платежных систем, в том числе зарплатных, шантажируют правительства некоторых государств, вымогая денежные средства за разблокировку. Люди мародерствуют, сгребая прилавки в магазинах — это не Россия (у нашей страны метафоричного названия нет). 2021 г.: годы прошли, люди поняли, что вся жизнь и внимание заключены в коробке, что они держат в руках. Вокруг пустынно, ресурсы на исходе, топливо ограниченно и неэкологично. Появилось сообщество, где у каждого своя роль. Люди распределены лишь по функциям. Мужчина и женщина-одни из ведущих охотников. Они часть отряда охотников, что добывают питание для всей «коммуны». Несмотря на то, что они влюблены друг в друга, они не могут размножаться естественно. У женщины берут 5 яйцеклеток, соединяют в лаборатории и выращивают. На природу в этом вопросе полагаться нельзя, нужны только определенные лучшие гены по селекции функций. Есть ещё в социуме, конечно ученые, наверное, и другие тоже. Но мне не показали. Увидела жесткую иерархию и дисциплину, их любовь и боль, но главное то, что мир одумается и запустит колесо эволюции иначе. Более раннее есть в IG по хештегу #ньургуяна_прогноз , в том числе мои сны о коронавирусе, его ходе по датам

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх