Заметил пропажу, придя домой

В дежурную часть ОМВД России по Олёкминскому району Якутии обратился местный житель с сообщением о краже электроинструментов. Материальный ущерб составил 16 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен ранее неоднократно судимый 36-летний безработный мужчина.

Установлено что, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил возле дома потерпевшего и заметил, что хозяева отсутствуют. Тогда у него возник преступный умысел. Вырвав замок, подозреваемый проник внутрь веранды. Из помещения злоумышленник похитил сварочный аппарат и труборез, затем покинул чужое жилье.

Похищенное он сбыл за 1000 рублей. На вырученные деньги приобрел алкогольные напитки.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.