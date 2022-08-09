09.08.2022
17:50
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Общество

Заместителя гендиректора АЛРОСА наградили медалью

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

БАРСУКОВА Сергея Владимировича — заместителя генерального директора акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Республика Саха (Якутия).

Президент

Российской Федерации                                                                         В.Путин

Москва, Кремль

8 августа 2022 года

№ 525

Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

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