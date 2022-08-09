09.08.2022
17:50
202
Общество
Заместителя гендиректора АЛРОСА наградили медалью
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
БАРСУКОВА Сергея Владимировича — заместителя генерального директора акционерной компании «АЛРОСА» (публичного акционерного общества), Республика Саха (Якутия).
Президент
Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
8 августа 2022 года
№ 525
Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
#АК «АЛРОСА»#АК АЛРОСА (ПАО)#АЛРОСА#Заместителя гендиректора АЛРОСА наградили медалью#республика саха (якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.08.2022
0
156
09.08.2022
0
265
09.08.2022
0
187
09.08.2022
0
200
09.08.2022
0
207
09.08.2022
0
610
09.08.2022
0
300
09.08.2022
0
178
09.08.2022
0
138
09.08.2022
0
147
09.08.2022
0
133
09.08.2022
0
222
09.08.2022
0
678
09.08.2022
0
179
09.08.2022
0
138
09.08.2022
0
183
09.08.2022
0
269
09.08.2022
1
460
09.08.2022
0
1911
09.08.2022
0
199
09.08.2022
0
699
09.08.2022
0
258
09.08.2022
0
266
09.08.2022
0
812
09.08.2022
0
352
09.08.2022
0
297
09.08.2022
0
372
09.08.2022
0
352
09.08.2022
0
334
09.08.2022
0
537
09.08.2022
0
351
09.08.2022
0
2011
09.08.2022
0
1760
09.08.2022
0
1068
09.08.2022
0
442
09.08.2022
0
258
09.08.2022
0
631
09.08.2022
0
288
09.08.2022
0
404
09.08.2022
0
1106
09.08.2022
0
195
09.08.2022
0
496
09.08.2022
0
341
09.08.2022
0
1332
09.08.2022
0
251
09.08.2022
0
1960
09.08.2022
0
683
09.08.2022
0
5515
08.08.2022
1
1850
08.08.2022
0
454
08.08.2022
1
854
08.08.2022
0
3020
08.08.2022
0
1363
08.08.2022
0
3708
08.08.2022
0
1089
08.08.2022
0
991
08.08.2022
0
728
08.08.2022
1
850
08.08.2022
0
943
08.08.2022
0
518
ТОП НОВОСТИ
03.08.2022
Лучший комментарий
9
20231
04.08.2022
1
15309
04.08.2022
2
12101
04.08.2022
4
10498
08.08.2022
Лучший комментарий
3
10248
04.08.2022
0
8785
06.08.2022
0
7106
06.08.2022
0
6501
03.08.2022
2
6138
04.08.2022
0
6073
Добавить комментарий