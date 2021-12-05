Замерзающие в Якутии: Спасибо полиции!

В Якутии полицейские спасли от лютой смерти замерзающих рыбаков

«Позавчера Леша и Денис выехали на подлёдную рыбалку в Намский улус. На обратном пути у них сломалась машина где-то в 15 км от с. Графский берег🤦🏻‍♀️ и мы вчера с сестрой и мамой повезли им запчасть, ориентируясь на геопозицую, отправленную Алешей. Это было практически последнее сообщение от них и все, у них разрядились телефоны. И так получилось, что мы по пути сами застряли в лесу. Оказывается ночью был сильный ветер и всю дорогу замело💨целый час мы пытались самостоятельно вытащить машину. В 18:00 подъехала машина и оттуда вышли Лёша с Денисом. Оказывается они встретили рыбаков и попросили подбросить до нас. Найти нас было нетрудно, т.к. дорога одна. Забрав запчасть они уехали обратно, сказали нас ждать. Уехали без телефонов 🤦🏻‍♀️ в 21:00 до нас дошло, что что-то идёт не так, по идее они должны были уже вернуться, индикатор бензина стремительно падал вниз, на улице -45. Сначала мы пытались вызвать на помощь через индрайвер, потом начали выходить на знакомых в Намцах. Но все было безрезультатно и мы решили позвонить ЕДДС. После звонка в ЕДДС приехали ребята, патрулировавшие в эту смену. (P.S. Я никогда ещё так не радовалась машине ДПС с мигалками🤣). Быстро вытащили нас, затем мы поехали искать наших рыбаков. Оказывается ремень они одели, но у них сел аккумулятор и вообще много чего у них приключилось(это отдельная История) и они шли пешком, уже представляя себя как в фильме «Выживший». Вот такие вот приключения😀

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Выражаем благодарность @gibdd_namtsu в лице инспекторов ДПС Винокурова А.А. и Биишева В.В., @omvd_namtsy в лице оперативного дежурного Васильева С.С., также диспетчерам ЕДДС за слаженную и оперативную работу. Ребята молодцы, благодарим за профессионализм и дружелюбное отношение, желаем дальнейших успехов в работе🙌🏻👏🏻».