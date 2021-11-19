Замерзали в машине, заглохшей на трассе Вилюй — спас патруль ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь мужчине и девушке, которые замерзали в заглохшем автомобиле на трассе. Как сообщает пресс-служба МВД по Якутии, майор полиции Федор Обутов, старший лейтенант полиции Василий Макаров и лейтенант полиции Николай Винокуров 17 ноября заступили на службу по маршруту ФАД “Вилюй” до границы с Горным районом. На 24-м километре трассы заметили на обочине «Тойоту Пробокс» с включенными аварийными сигналами. В машине находились мужчина и девушка, которые пояснили, что у них заглох двигатель, так как порвался ремень ГРМ. Сотрудники полиции предложили им пройти в патрульный автомобиль для обогрева, ведь на улице стоял 30-градусный мороз. После чего инспекторы доставили людей и их машину в Якутск. Благодарные якутяне выразили признательность инспекторам ГИБДД в социальных сетях.