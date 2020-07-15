Заменит ли дистанционное обучение традиционное в постковидное время?

В период распространения коронавирусной инфекции многие учреждения и предприятия перешли на дистанционную форму работы. Это явилось большим вызовом для всех, включая систему образования, сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева, передает ЯСИА.

Пандемия коронавируса внесла в жизнь каждого региона страны большие перемены, которые касались всех аспектов деятельности, в том числе и образовательного процесса. Все детские сады, школы, ссузы и вузы перешли на дистанционную форму обучения. Это стало большим вызовом, проверкой на прочность всей системы образования в стране, так как необходимо было организовать работу в таком ключе, чтобы дети не теряли возможность качественного освоения образовательных дисциплин и не лишались социального взаимодействия ни с учителем, ни с одноклассниками.

«Все это вынужденная и весьма непростая мера, в которой российское образование показало свою устойчивость и справилось со всеми задачами. Ни одна школа не была закрыта, процесс обучения продолжился в режиме онлайн. Это очень хороший признак. За это хочется сказать слова благодарности всем, кто занимался организацией этого процесса (учителям, завучам и директорам), родителям и детям», – заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Между тем, многих родителей волнует вопрос: заменит ли дистанционная форма обучения традиционную в постковидное время? Татьяна Викторовна отметила, что замены традиционного веления образовательного процесса из оффлайн в онлайн не предвидится: «Школа – это, прежде всего, очная учеба, предполагающая прямое взаимодействие учителя с учениками. <…> Социализация и воспитательная характеристика – это особенности нашей системы. Поэтому школы сохранятся в традиционном виде».

Министр образования республики Михаил Сивцев поддержал слова Татьяны Васильевой и добавил, что для формирования личности (его ментальная составляющая) и будущего высококвалифицированного специалиста учебное заведение играет большую роль в и важно сохранить все это. А применение информационных технологий в образовательном процессе раскрывают иные возможности для развития всей системы образования, позволяя формироваться синтезу оффлайн- и онлайн-обучения.