Замена одного из участников праймериз

Генеральный директор ГУП ЖКХ Виталий Семенович Чикачев, ранее заявлявшийся участником праймериз «Единой России», отозвал свое заявление. Вместо него выдвинулся на праймериз от Колымо-Индигирского избирательного округа Сахамин Афанасьев.

Свое решение Виталий Семенович аргументировал тем, что в виду новой волны короновируса были расставлены новые приоритеты – на него возложена серьезная ответственность как на руководителя основного предприятия, отвечающего за подготовку к отопительному сезону большей части Республики.

По предложению, поступившему от жителей Колымо-Индигирского избирательного округа, его место в числе участников праймериза «Единой России» занял Сахамин Миланович Афанасьев, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Решение это своевременное и актуальное, прокомментировал руководитель исполкома Владимир Аммосов: «В ближайшее время в Госсобрании Ил (Тумэн) будут рассматриваться много вопросов, в том числе касающихся арктической зоны, в которых потребуется экспертное мнение профессионалов в своей области, в частности касаемо экологии».