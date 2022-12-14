«Замечательный» сосед обчистил квартиру жительницы Якутска

В Якутске оперативниками раскрыта квартирная кража.

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница двухэтажного жилого дома, расположенного на ул. Семена Данилова. Женщина сообщила о том, что неизвестный похитил из её квартиры телевизор, микроволновку, мультиварку, вентилятор и одежду. Общий материальный ущерб составил 90 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по раскрытию имущественных преступлений МУ МВД России «Якутское» был установлен 39-летний подозреваемый.

Как выяснили полицейские, злоумышленник является соседом потерпевшей и воспользовался тем, что она уехала в деревню. Он вскрыл входную дверь, проник в чужую квартиру и совершил кражу имущества. Часть похищенного подозреваемый сдал в комиссионный магазин, а другую – оставил для личного пользования. По его словам, похищенную женскую одежду он планировал подарить своей подруге.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.