Закупорку газопровода в центре Якутска устранят в течение дня

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» информирует о том, что в связи с работами по устранению закупорки газопровода временно ограничено движение автотранспорта на участке дороги между торговыми центрами «Проспект» и «ЦУМ» по проспекту Ленина.

В данное время приостановлена подача газа жителям по адресам Курашова, 6, Ленина, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/3, 9/4, 11, 11/1, 11/2, а также в нежилых объектах по адресу пр. Ленина, 9/2 – магазин «Киэргэ», пр. Ленина, 11а – магазин «Встреча», ТЦ «Московский», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Проспект».

Как сообщил заместитель главного инженера Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Станислав Луковцев, сейчас ведутся оперативные аварийно-восстановительные ремонтные работы по устранению закупорки газопровода. «Заявка поступила от жителей района в 12:00. Просим жителей района проявить понимание и отключить краны перед газовыми приборами. Ремонтные работы будут проводится сегодня в течение дня, по окончанию которых незамедлительно восстановим подачу газа», – сообщил Станислав Луковцев.

По окончанию работ будет произведен ремонт дорожного покрытия.

Подробная информация будет опубликована позднее.