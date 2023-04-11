Закулисные страсти без глянца

Стилист Дмитрий Васильев поделился видео с закулисными фрагментами выступлений звезд якутской эстрады в проекте «Музы». Артисты недавно выступили в Чурапче и Ытык-Кюеле. Правда о закулисной жизни.

Браво, Маэстро, высший пилотаж! Горячие красотки якутской эстрады и их звездный маэстро. Фото

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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