11.04.2023
13:57
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Светская хроника

Закулисные страсти без глянца

Стилист Дмитрий Васильев поделился видео с закулисными фрагментами выступлений звезд якутской эстрады в проекте «Музы». Артисты недавно выступили в Чурапче и Ытык-Кюеле. Правда о закулисной жизни.

Браво, Маэстро, высший пилотаж!
Горячие красотки якутской эстрады и их звездный маэстро. Фото
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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