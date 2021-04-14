14.04.2021
19:03
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Якутия

Закрываются автозимники «Умнас» и «Белькачи»

В связи с повышением температуры наружного воздуха и появлением колейности на участках автозимников, приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)» запрещено движение для всех видов транспорта:

— с 14 апреля закрыт проезд по автозимнику в направлении п.Улахан-Ан — г. Олекминск автомобильной дороги «Умнас» в Хангаласском и Олекминском районах.

— с 15 апреля закрывается сезонная автодорога «Белькачи» на участке Усть-Мая – Усть-Миль – Белькачи – Кутана в Усть-Майском и Алданском районах.

Дорожникам предписано установить информационные щиты, дорожные знаки «Въезд запрещен» на съездах к автозимникам.

Фото: https://www.instagram.com/p/CNpD3SwsL-R/
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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