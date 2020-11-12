Закрыто известное учебное заведение Якутии

Сегодня, 12 ноября, прошло совещание по вопросу перевода студентов ПОУ «Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации им. К.О. Гаврилова», деятельность которого прекращена в связи с решением учредителя СПО «Холбос», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РС(Я).

Во встрече приняли участие зампред правительства республики Сергей Местников, министр образования Михаил Сивцев, учредитель ЯТЭК ПК, председатель СПО «Холбос» Петр Мишкин, представители родительского комитета, директора профессиональных учебных учреждений.

«Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации – это учреждение с большой историей, который подготовил много специалистов, внес вклад в экономическое развитие нашей республики. В сложившейся ситуации правительство не могло остаться в стороне от тех вопросов, которые возникли у родителей и студентов, в связи со сложностями у негосударственной образовательной организации. Совместно с министерством образования и науки Якутии была разработана «Дорожная карта» — план по переводу студентов ЯТЭК ПК в другие образовательные учреждения Якутска и, в дальнейшем, трудоустройства преподавателей. Сегодня мы можем сказать, что первый этап завершен успешно, обеспечена непрерывность образовательного процесса», — отметил Сергей Местников.

Студенты ЯТЭК ПК переведены в 4 профессиональные образовательные организации: Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева, Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина, Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева и Якутский колледж инновационных технологий. Сейчас все 633 студента, в том числе 532 студента очной формы обучения, 101 студент заочной формы обучения переведены в другие образовательные организации.

В Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева перешли 159 студентов, по 2 специальностям – «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет». Обучение в Якутском колледже связи и энергетики им. П.И. Дудкина продолжат 78 студентов по 2 специальностям –«Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы и программирование». В Якутский колледж инновационных технологий переведены 37 студентов по специальности «Операционная деятельность в логистике». В Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева перешли 359 студентов, обучающиеся по 5 специальностям и профессиям – «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Поварское и кондитерское дело», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Повар, кондитер», «Организация обслуживания в общественном питании».

«Для студентов, которые обучаются по договорам платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году сохранены прежние условия обучения. Студенты, которые уже оплатили за обучение в ЯТЭК ПК повторно не оплачивают. Академическая стипендия для студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия), за сентябрь и октябрь будет произведена с момента перевода в профессиональную образовательную организацию. Сегодня мы занимаемся расчетом педагогической нагрузки в тех учреждениях, куда были переведены студенты, в связи с увеличением контингента и расширением штатного расписания. Работа по трудоустройству педагогов ЯТЭК ПК уже началась», — сообщил Михаил Сивцев. Таким образом, как только студенты оформят перевод в другое учебное заведение, получат стипендию за сентябрь и октябрь.