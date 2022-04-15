Закрыто движение по всем ледовым переправам федеральных дорог

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в целях обеспечения безопасности пользователей автомобильных дорог с 15 апреля закрыто движение для всех видов транспорта по ледовому автозимнику через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» и через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма», также движение закрыто по всем ледовым переправам через р. Вилюй на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»).

Во избежание несчастных случаев, запрещен несанкционированный выезд на закрытые ледовые переправы. На въездах на ледовые переправы установлены все необходимые дорожные знаки.