15.04.2022
17:16
114
Якутия
Закрыто движение по всем ледовым переправам федеральных дорог
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в целях обеспечения безопасности пользователей автомобильных дорог с 15 апреля закрыто движение для всех видов транспорта по ледовому автозимнику через р. Лена «Якутск – Нижний Бестях» и через р. Алдан «Хандыга – Мегино-Алдан» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма», также движение закрыто по всем ледовым переправам через р. Вилюй на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»).
Во избежание несчастных случаев, запрещен несанкционированный выезд на закрытые ледовые переправы. На въездах на ледовые переправы установлены все необходимые дорожные знаки.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
#Закрыто движение по всем ледовым переправам федеральных дорог#республика саха (якутия)#Упрдор Вилюй#ФКУ Упрдор «Вилюй»#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.04.2022
49
15.04.2022
80
15.04.2022
67
15.04.2022
387
15.04.2022
150
15.04.2022
374
15.04.2022
247
15.04.2022
124
15.04.2022
228
15.04.2022
588
15.04.2022
249
15.04.2022
169
15.04.2022
150
15.04.2022
358
15.04.2022
220
15.04.2022
219
15.04.2022
186
15.04.2022
217
15.04.2022
998
15.04.2022
196
15.04.2022
1083
15.04.2022
533
15.04.2022
1428
15.04.2022
202
15.04.2022
228
15.04.2022
306
15.04.2022
435
15.04.2022
2034
15.04.2022
2200
15.04.2022
1558
14.04.2022
1266
14.04.2022
827
14.04.2022
547
14.04.2022
1299
14.04.2022
1613
14.04.2022
359
ТОП НОВОСТИ
10.04.2022
5858
09.04.2022
5652
12.04.2022
5173
09.04.2022
4424
14.04.2022
4303
10.04.2022
3618
11.04.2022
3500
12.04.2022
3054
09.04.2022
2970