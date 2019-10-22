Закрытие фестиваля «Северное сияние» состоится в Якутске

29 октября в 18:30 на концерте «Чарующий мир немецкой классической музыки» оркестр «Symphonica ARTica» под управлением Натальи Базалевой закроет IX фестиваль «Северное сияние» в культурном центре «Сергеляхские огни».

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!