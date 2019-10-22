22.10.2019
12:48
82
Культура & Образование
Закрытие фестиваля «Северное сияние» состоится в Якутске
29 октября в 18:30 на концерте «Чарующий мир немецкой классической музыки» оркестр «Symphonica ARTica» под управлением Натальи Базалевой закроет IX фестиваль «Северное сияние» в культурном центре «Сергеляхские огни».
Стоимость билета 300 рублей.
Билеты в кассах филармонии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел. (4112) 47-63-35.
Онлайн-продажи: www.filarmony.ru
Фото: Филармония Якутии.
Источник: Филармония Якутии.
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