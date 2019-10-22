22.10.2019
12:48
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Культура & Образование

Закрытие фестиваля «Северное сияние» состоится в Якутске

29 октября в 18:30 на концерте «Чарующий мир немецкой классической музыки» оркестр «Symphonica ARTica» под управлением Натальи Базалевой закроет IX фестиваль «Северное сияние» в культурном центре «Сергеляхские огни».

Стоимость билета 300 рублей.

Билеты в кассах филармонии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел. (4112) 47-63-35.

Онлайн-продажи: www.filarmony.ru

Фото: Филармония Якутии.
Источник: Филармония Якутии.
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