25.08.2022
14:23
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Якутия

Закрытие движения на участке трассы Р-504 «Колыма»

В Магаданской  области временно ограниченно движение на участке трассы Р-504 «Колыма»

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» информирует, что 25 августа 2022 года с 14:20 по местному времени (7:20 — МСК) ограничено движение  всех видов транспорта на участке с 1600+803 км по 1600+853 км объезд ремонтируемого моста через р. Спорный федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан.

Причина: размыв земляного полотна вследствие обильных осадков

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток»

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