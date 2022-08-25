Закрытие движения на участке трассы Р-504 «Колыма»

В Магаданской области временно ограниченно движение на участке трассы Р-504 «Колыма» Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» информирует, что 25 августа 2022 года с 14:20 по местному времени (7:20 — МСК) ограничено движение всех видов транспорта на участке с 1600+803 км по 1600+853 км объезд ремонтируемого моста через р. Спорный федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан. Причина: размыв земляного полотна вследствие обильных осадков

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток»

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