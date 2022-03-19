Закрытие Афиша.якт не скажется на посещаемости — Минкультуры Якутии

Закрытие популярной платформы по продаже электронных билетов не скажется на посещаемости учреждений культуры, заявили в Минкультуры Якутии.

Если в первые дни ощущалось некоторое недоумение среди зрителей, то теперь они охотно пользуются сайтами организаций. Немало переходов на альтернативные способы приобретения билетов онлайн поспособствовало внедрение в регионе федеральной «Пушкинской карты».

— На сегодня все театры, расположенные в Якутске и Мирном, а также все республиканские музеи продают электронные билеты. Из концертных организаций такая возможность есть у Государственной филармонии Якутии, — сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

«Наличие электронной системы продажи билетов является обязательным условием для подключения к проекту «Пушкинская карта», поэтому к ситуации мы подошли подготовленными», — добавил он.

Кроме этого, активно внедряется федеральная платформа Культура.РФ, через которую сводится единая афиша по каждому региону страны. В настоящее время в этом портале отображаются мероприятия всех республиканских учреждений культуры и искусства за редким исключением.

Ссылки на сайты республиканских учреждений культуры размещены на специализированной вкладке «Подведомственные организации» официального сайта Министерства культуры и духовного развития Якутии:

https://minkult.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS—/Podvedomstvennie-organizatsii

На сайтах кинотеатров Якутска также размещены расписания сеансов и имеется возможность приобретения билетов онлайн, но на сегодня активны только сайты кинотеатров «Лена», «Синема-центр» и «Азия»:

https://cinemalena.com/

http://cinema-center.ru/

http://asiakino.ru/

Онлайн продажа билетов в кинотеатр «Центральный» осуществляется через

https://m.kassa.rambler.ru/yakutsk