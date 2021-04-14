14.04.2021
18:00
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Якутия

Закрыт проезд по автозимнику в Якутии

С наступлением весенней оттепели с 15 апреля закрыт проезд по автозимнику на участке п. Усть-Мая — п. Эльдикан (км 356+880 — км 417+850 автомобильной дороги «Амга») и на ледовой переправе через реку Алдан в Усть-Майском улусе.

Согласно приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», движение запрещено для всех видов транспорта в связи с повышением температуры наружного воздуха и появлением наледи на ледовой переправе, а также изменением структуры льда и появлением колейности на сухопутных участках автозимника. 

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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