Закрыт проезд по автозимнику в Якутии

С наступлением весенней оттепели с 15 апреля закрыт проезд по автозимнику на участке п. Усть-Мая — п. Эльдикан (км 356+880 — км 417+850 автомобильной дороги «Амга») и на ледовой переправе через реку Алдан в Усть-Майском улусе.

Согласно приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», движение запрещено для всех видов транспорта в связи с повышением температуры наружного воздуха и появлением наледи на ледовой переправе, а также изменением структуры льда и появлением колейности на сухопутных участках автозимника.