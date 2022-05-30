30.05.2022
17:25
84
Якутия
Закрыт проезд на участке автомобильной дороги в Усть-Майском районе
В связи с повышением уровня вода на р. Алдан и затоплением автомобильной дороги, приказом ГКУ «Управтодор РС (Я)» запрещен проезд для всех видов транспортных средств на автодороге «Амга», подъезд к с. Петропавловск на участке км 3 – км 4 в Усть-Майском районе, с 30 мая т.г.
ООО «Энерготек» надлежит обеспечить технико-эксплуатационное состояние автодороги, организовать круглосуточное дежурство.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: управтодор14.рф
#Закрыт проезд на участке автомобильной дороги в Усть-Майском районе#республика саха (якутия)#Усть-Майский район#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.05.2022
74
30.05.2022
242
30.05.2022
154
30.05.2022
73
30.05.2022
222
30.05.2022
564
30.05.2022
285
30.05.2022
459
30.05.2022
137
30.05.2022
116
30.05.2022
460
30.05.2022
362
30.05.2022
149
30.05.2022
153
30.05.2022
315
30.05.2022
168
30.05.2022
165
30.05.2022
221
30.05.2022
297
30.05.2022
200
30.05.2022
229
30.05.2022
742
30.05.2022
398
30.05.2022
383
30.05.2022
352
30.05.2022
1955
30.05.2022
782
30.05.2022
2252
30.05.2022
454
30.05.2022
472
30.05.2022
3772
29.05.2022
14714
29.05.2022
2234
29.05.2022
45725
29.05.2022
1758
29.05.2022
756
29.05.2022
3713
29.05.2022
760
29.05.2022
2025
29.05.2022
619
29.05.2022
475
29.05.2022
2646
29.05.2022
659
29.05.2022
1544
29.05.2022
1600
29.05.2022
1219
29.05.2022
735
29.05.2022
970
ТОП НОВОСТИ
29.05.2022
45717
24.05.2022
18724
29.05.2022
14709
24.05.2022
12738
25.05.2022
10778
28.05.2022
7859
27.05.2022
6843
24.05.2022
6524
Добавить комментарий