Закрыт проезд на участке автомобильной дороги в Усть-Майском районе

В связи с повышением уровня вода на р. Алдан и затоплением автомобильной дороги, приказом ГКУ «Управтодор РС (Я)» запрещен проезд для всех видов транспортных средств на автодороге «Амга», подъезд к с. Петропавловск на участке км 3 – км 4 в Усть-Майском районе, с 30 мая т.г. ООО «Энерготек» надлежит обеспечить технико-эксплуатационное состояние автодороги, организовать круглосуточное дежурство.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: управтодор14.рф

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