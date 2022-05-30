Закрыт проезд на участке автодороги «Амга»

В Усть-Майском улусе закрыт проезд на участке автомобильной дороги «Амга». В связи с повышением уровня воды на р. Алдан и затоплением автомобильной дороги, приказом ГКУ «Управтодор РС (Я)» с 30 мая запрещен проезд для всех видов транспортных средств на автодороге «Амга», подъезд к с. Петропавловск на участке км. 3 — км. 4 в Усть-Майском районе.

Фото: Sakhalife Источник: тгк Управтодор

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