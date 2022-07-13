Закрыт проезд через реку Танара в Кобяйском улусе

В результате обильных дождевых осадков в Кобяйском районе произошел размыв подходов к мосту на км 48+180 автодороги «Лючинская». По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 13 июля временно запрещен проезд для всех видов транспортных средств по понтонному мосту до обеспечения надлежащего технико-эксплуатационного состояния автодороги со спадом воды. В настоящее время на проблемном участке организовано круглосуточное дежурство.

Фото: управтодор14 Источник: управтодор14

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