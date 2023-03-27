В связи с выходом наледи, для обеспечения безопасности дорожного движения и жизни людей, а также сохранности их имущества с 27 марта закрыт объезд через реку Чуоналыр в Мирнинском районе.

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», разрешено движение через реку Чуоналыр по мосту типа САРМ на км 30+461 автодороги «Анабар» для всех видов автотранспорта с ограничением общей массы до 40 тонн.