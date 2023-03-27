27.03.2023
19:40
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Якутия
Закрыт объезд через реку Чуоналыр в Мирнинском районе
В связи с выходом наледи, для обеспечения безопасности дорожного движения и жизни людей, а также сохранности их имущества с 27 марта закрыт объезд через реку Чуоналыр в Мирнинском районе.
По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», разрешено движение через реку Чуоналыр по мосту типа САРМ на км 30+461 автодороги «Анабар» для всех видов автотранспорта с ограничением общей массы до 40 тонн.
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