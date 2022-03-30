Закрыт автозимник из-за выхода наледи на реке Вилюй

С 30 марта 2022 г. запрещено движение всех видов автотранспорта по ледовому автозимнику через реку Вилюй на 3км автодороги «Эдьигээн» в Вилюйском районе, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Это связано с выходом наледи на реку Вилюй шириной около 150 метров и глубиной 0,5 метров.

«На месте работает две единицы техники. На спусках к ледовому автозимнику установлены запрещающие дорожные знаки, шлагбаум опущен», — говорится в сообщении.

Скопления транспортных средств нет, об открытии движения сообщат дополнительно.