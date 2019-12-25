Закроют ли бумажные газеты «Якутия» и «Саха Сирэ»?

Заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Чокуур ГАВРИЛЬЕВ развеял слухи о закрытии газет «Якутия» и «Саха сирэ», сообщает yakutia-daily.ru.

По мессенджеру WhatsApp в эти дни рассылают выдержки из проекта перечня поручений главы Якутии по итогам рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности «Сахамедиа» и «Медиа-холдинга Якутии», где первым пунктом стоит поручение представить на рассмотрение правительства региона Стратегию развития и ключевые показатели эффективности с уточненными приоритетами, учитывающими поэтапный перевод госСМИ на цифровые носители информации. Указана и дата подачи этих документов – до 1 февраля 2020 года. Этот проект был воспринят как прямое указание к закрытию печатных СМИ, причем уже в ближайшее время.

За разъяснением редакция yakutia-daily.ru обратилась к Чокууру Гаврильеву, замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. По его словам, эта информация не соответствует действительности. «Заверяю вас, что никто газеты «Якутия» и «Саха Сирэ» закрывать не собирается. Наличие уже самой подписки на республиканские газеты говорит о том, что никакого закрытия не будет. Печатные издания как были, так и есть. Правительство таких вариантов не рассматривает», — подчеркнул Гаврильев.