Закрома Родины: Как выбрать семенной картофель?

Сегодня продолжение темы весенних работ по картофелю. Это связано с тем, что побывав в Покровске Хангаласского улуса Якутии с целью приобретения для своего приусадебного участка нового семенного материала картофеля, поговорил со специалистом о правильном агротехническом отборе «картофеля под семена». Итак, даем материал об отборе картофеля на семена и еще кое-что удалось впервые узнать и увидеть. Это были знаменитые – «закрома Родины», о которых мы слышали в наше советское детство.

Напомню, что реализация картошки на семена уже завершилась в данном овощехранилище. Реализация пройдет с середины марта следующего года!

Приятного просмотра!