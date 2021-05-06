06.05.2021
14:20
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Экология
Закрома Родины: Как выбрать семенной картофель?
Сегодня продолжение темы весенних работ по картофелю. Это связано с тем, что побывав в Покровске Хангаласского улуса Якутии с целью приобретения для своего приусадебного участка нового семенного материала картофеля, поговорил со специалистом о правильном агротехническом отборе «картофеля под семена». Итак, даем материал об отборе картофеля на семена и еще кое-что удалось впервые узнать и увидеть. Это были знаменитые – «закрома Родины», о которых мы слышали в наше советское детство.
Напомню, что реализация картошки на семена уже завершилась в данном овощехранилище. Реализация пройдет с середины марта следующего года!
Приятного просмотра!
Источник: Алексей Пудов
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