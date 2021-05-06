06.05.2021
14:20
110

Экология

Закрома Родины: Как выбрать семенной картофель?

Сегодня продолжение темы весенних работ по картофелю. Это связано с тем, что побывав в Покровске Хангаласского улуса Якутии с целью приобретения для своего приусадебного участка нового семенного материала картофеля, поговорил со специалистом о правильном агротехническом отборе «картофеля под семена». Итак, даем материал об отборе картофеля на семена и еще кое-что удалось впервые узнать и увидеть. Это были знаменитые – «закрома Родины», о которых мы слышали  в наше советское детство.

Напомню, что реализация картошки на семена уже завершилась в данном овощехранилище. Реализация пройдет с середины марта следующего года!

Приятного просмотра!

Источник: Алексей Пудов
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх