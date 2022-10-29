29.10.2022
17:47
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Общество
Законы ноября: упрощается передача сведений о заемщиках — участниках СВО
Председатель ГД Вячеслав Володин (https://t.me/vv_volodin) рассказал, что упрощается передача сведений о заемщиках — участниках СВО, имеющих право на кредитные каникулы. «Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся», — подчеркнул Вячеслав Володин. Также о дополнительных возможностях для малого и среднего предпринимательства, начале эксперимента по использованию открытого программного обеспечения и других нововведениях последнего месяца осени — в карточках.
Источник: Пресс-служба Государственной Думы
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