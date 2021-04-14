Законопроект, повышающий «сознательность» инвесторов

Депутат Государственной Думы от Якутии Галина Данчикова внесла в парламент законопроект, обязывающий инвесторов при выходе из проекта возвращать налоги, не уплаченные в связи с предоставлением льгот.

Правовой документ подготовлен в рамках исполнения поручений президента России, данных на совещании по экономическим вопросам в феврале текущего года. Поправки корректируют нормы Налогового кодекса, касающиеся вопросов восстановления сумм налога на прибыль в случаях прекращения участия инвесторов в региональных инвестиционных проектах.

Предлагаемые меры направлены на повышение ответственности участников РИП в части выполнения ими условий по инвестиционной декларации, — пояснила Галина Данчикова.

Реализация законопроекта позволит восстановить налоговую выгоду по налогу на прибыль организаций, в том числе в бюджеты регионов, при прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта в случае невыполнения условия об осуществлении им капитальных вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом, сказала Галина Данчикова.

На законопроект депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Галины Данчиковой получено положительное заключение правительства РФ.