Законопроект о развитии кино в Якутии поддержан в минкультуры РФ

Обсуждение документа прошло в ходе работы Министра культуры и духовного развития РС(Я) Юрия Куприянова в Департаменте кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ.

«В целом наш законопроект поддержан. Предложения и замечания департамента будут направлены на следующей неделе», — рассказал Куприянов.

Министр сообщил, что в Правительстве РФ готовится пакет документов по поддержке отечественного кино, кинопроизводства и проката. «Надеемся, что предложения наших кинотеатров попадут в пакет и получат финансовую поддержку», — поделился Юрий Степанович.

Кроме того, обсуждались вопросы по подключению кинотеатров и кинозалов к Пушкинской карте наших кинотеатров. «Из-за высокой стоимости подключения к билетным системам ситуация требует пристального внимания. Но тем не менее, работа продолжается. Поставили контрольные точки. Получили кое-какую поддержку и пояснения», — заключил Куприянов.

Параметры реализации нацпроекта культура в Якутии сохранены

Кроме этого, все параметры финансирования по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту всех 8 учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках реализации Национального проекта «Культура» на 2022 год сохранены. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе работы министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова в Министерстве культуры РФ.

— Да, согласовали вопросы проведения работ в связи со сложными вопросами, которые возникли сегодня в стране. Это в первую очередь касается сроков проведения тендерных поставок по новому специальному порядку, — отметил Куприянов, говоря об итогах встречи с заместителем министра РФ Ольгой Яриловой. В частности, особое внимание было уделено рискам по капитальному ремонту Сельского культурно-досугового центра села Угольное» Верхнеколымского улуса. Министерство культуры РФ поддержало предложение о продлении срока завершения работ в связи с отсутствием круглогодичной дороги, а доставка строительных материалов водным путем затруднено из-за ограниченного функционирования речной навигации из-за снижения уровня воды на реке Колыма.

— Будет подписано дополнительное соглашение на два года, что позволит отремонтировать здание и полностью освоить предусмотренные средства, — сказал министр. «Также мы поставили в известность об удорожании поставки передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)», — добавил Куприянов. В 2022 году работы в рамках нацпроекта ведутся по объектам: Центр культурного развития в Нижнем Бестяхе; многофункциональный культурный центр в с. Тымпы Вилюйского улуса РС(Я); Дом культуры на 150 мест в с. Кемпендяй Сунтарского улуса РСЯ); Муниципальное автономное учреждение «Центр Духовности имени Семена и Софрона Даниловых»; Муниципальное бюджетное учреждение Центр Культуры и Досуга «Заречье»; Сельский многофункциональный культурный комплекс с. Усун-Кюель; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества «Эйгэ» имени Егора Михайловича Поликарпова.